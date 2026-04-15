ＴＭＨは急反落。１４日取引終了後に発表した第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算は、売上高が８億１４００万円（前年同期単独２３億５００万円）、営業損益が４４００万円の赤字（同６５００万円の黒字）だった。会社側では、中古装置案件の多くの入札が第２四半期以降に予定されているため、売上高は今期後半に集中するという。これにより、通期では概ね堅調に推移する見込みとした。目先は第１四半期の赤字