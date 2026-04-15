[4.14 国際親善試合 日本 1-0 アメリカ ワシントン]日本女子代表(なでしこジャパン)は現地時間14日、アメリカ・ワシントンで行われた国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦し、1-0で勝利した。前半26分にMF浜野まいかが個人技からゴールを決めた。11日の初戦で敗れた日本は、カリフォルニアからワシントンに移動して第2戦に臨んだ。先発は9人変更し、DF南萌華とMF長野風花が引き続きスタメン入り。キャプテンマークはDF熊谷紗