インテル・マイアミは15日、ハビエル・マスチェラーノ監督の退任を発表した。インテル・マイアミとマスチェラーノ監督は27年までの契約を結んでいたが、「個人的な理由」によって退任することとなった。クラブを通じて、マスチェラーノ監督は「私を信頼してくれたクラブ、組織の一員として尽力してくれたすべてのスタッフ、何よりも我々に忘れられない瞬間をもたらしてくれた選手たちに感謝します。また、ファンの皆さんとラ・