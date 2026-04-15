開催：2026.4.15 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 2 - 1 [メッツ] MLBの試合が15日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとメッツが対戦した。 ドジャースの先発投手は山本由伸、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。 1回表、1番 フランシスコ・リンドア 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 LAD 0-1 NYM