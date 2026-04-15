開催：2026.4.15 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 2 - 1 [レンジャーズ] MLBの試合が15日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとレンジャーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。 1回表、4番 ジェーコブ・バーガ&