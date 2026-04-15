長野県小諸市の小諸城址懐古園で、「小諸市桜まつり」が4月25日（土）まで開催されている。 「日本さくら名所100選」に選ばれた同園では、ソメイヨシノや小諸八重紅枝垂（コモロヤエベニシダレ）などの桜が咲き誇る。 会期中は、日没から21時00分まで夜桜のライトアップを実施する。 現在は動物園の再整備工事に伴い、入園料が通常から減免料金となっている。 開催日 2026年4月1日（水）～4月25日（土）