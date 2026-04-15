【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERの3rdミニアルバム『CHOOM』（5月4日発売）より、メンバーのPHARITA、AHYEONの個人ビジュアルが公開された。 ■不思議な緊張感が漂い、並外れたオーラが圧巻のビジュアル このたび、3rdミニアルバム『CHOOM』 のビジュアルパズルのピースがついに完成。YGエンタテインメントは4月15日、公式ブログ「CHOOM] VISUAL PHOTO」を掲載。ASA、CHIQUITA、RUKA