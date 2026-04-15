【写真＆動画】Snow Man『PUMA』ソロビジュアル（各2枚×8人分）／目黒蓮ナレーションのキャンペーンビジュアルムービー Snow Manが起用された、プーマ ジャパンの新キャンペーン『YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）』が4月15日よりスタート。キャンペーンビジュアルが公開された。 ■Snow Manが『YOUR DIRECTION』で“自分のままで行こう”を表現 本キャンペー