◇ナ・リーグドジャース2ー1メッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースがメッツとの接戦を制し、メッツに連勝した。先発・山本由伸投手（27）が7回2/3を4安打1失点と好投。3勝目こそならなかったが、確実に試合をつくり、チームの勝利に貢献した。山本の好投を引き出したウィル・スミス捕手（31）も絶賛する投球内容だった。山本は初回、リンドアに先頭打者本塁打を許したが、その後は圧巻の投球を続けた。直球にス