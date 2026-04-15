ミュージシャンで俳優の浜野謙太（44）が14日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。自身の俳優デビューについて語った。現在、ファンクバンド「在日ファンク」のリーダー兼ボーカルを務める浜野は、星野源がリーダーを務めていたインストゥルメンタルバンド「SAKEROCK」で2015年まで活動。MCの和田明日香から「役者さんはどういう流れでやることになったんですか？」と聞かれる一幕があった