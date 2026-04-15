オリックス・来田涼斗外野手（23）が15日、1軍に今季初昇格する見込みとなった。オープン戦では打率・357（14打数5安打）と結果を残しながらも、ポジションの関係もあり開幕は2軍スタートに。それでも、ここまでファーム・リーグでは57打数20安打、打率・351と好調を維持してきた。前日14日の西武戦で杉沢が右手首付近に死球を受け、途中交代。右尺骨遠位端骨折と診断され、きょう15日に登録を抹消される見込みだ。高卒6年目