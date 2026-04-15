【あつまれ どうぶつの森 × 東急リゾートタウン蓼科自然をめぐろう たてしなの森】 4月18日～7月20日 開催予定 「木のキーホルダー」（2,000円） 長野県茅野市の環境共生型リゾート「東急リゾートタウン蓼科」にて、4月18日より開催される「あつまれ どうぶつの森」とのコラボレーションイベント「自然をめぐろう たてしなの森」。本稿では、イベン