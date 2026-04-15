ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は１４日（日本時間１５日）の本拠地レイズ戦に「３番・一塁」で出場し、９試合ぶりとなる５号２ランを放った。５点を追う９回二死一塁から４番手右腕・ゴメスの１５１キロ直球を一閃。右翼ポール際に豪快なアーチを描いた。快音がピタリと止まっていた村上にとって２５打席ぶりの安打は４日（同５日）のブルージェイズ戦以来となる一発となった。３打数１安打２打点、２得点の活躍