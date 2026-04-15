永作博美主演のＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」で繰り返される「おスシの約束」の意味について、ＳＮＳでは１文字に関して同じ言葉をあてる投稿が上がっている。夫を亡くし、息子も家から巣立った５０歳のみなと（永作）が、ひょんなことから「鮨アカデミー」へ。厳しい指導の講師・大江戸（松山ケンイチ）や受講生仲間たちとの物語が織りなされる。どこか陰りのある大江戸は１４日の第２話で、バツイチであることを自