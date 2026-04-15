シンガーソングライターの綿内克幸が、6年ぶりとなるニューアルバム『TENDER』の配信を4月15日（水）より開始した。本作は前作『almost green』に続き、青木孝明（G）、元ザ・コレクターズの小里 誠（Ba）と阿部耕作（Dr）、川嶋フトシ（key/produce）といったデビュー時からの盟友たちが再結集して制作された。さらに、ゲストとしてザ・コレクターズの古市コータローも参加している。デビュー30周年を経て、ソングライティングに