モデルで女優のトラウデン直美が１５日、都内で行われた応援アンバサダーを務める「２０２７ミス・ティーン・ジャパン」（１０月１１日決勝大会）の記者発表会に新川優愛、平祐奈らと出席した。４月の新生活に合わせて「挑戦したいこと」をテーマにトークを展開。乗馬が趣味のトラウデンは「馬術の指導者資格、取れました。初級指導者資格をゲットしたので、教えられます。目標を達成しました」と告白した。「ミス・ティーン