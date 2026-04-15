MORE STARが、新曲「あした準備ができたなら」を2026年4月15日（水）に配信リリースした。今作は、大切な場所や仲間との別れと出会い、誰もが経験する環境の変化に直面したときに感じる不安と期待を描いており、「離れたくない」でも「前に進みたい」という気持ちを大切にしながら、“どんな選択でも自分なりに楽しんでいこう”という前向きなメッセージを届ける。KAWAII LAB. MATESからデビューという夢を掴んだ彼女たちだからこ