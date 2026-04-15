アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）は１４日、サウジアラビアのジッダで西地区の決勝トーナメント１回戦が行われ、８強が出そろった。＊＊＊アルイテハド（サウジアラビア）がアルワハダ（アラブ首長国連邦）を延長の末に１―０で下した。１７日の準々決勝で町田と対戦する。他にアルアハリ（サウジアラビア）、アルアハリ（アラブ首長国連邦）が勝ち上がった。神戸は１６日にカタールの強豪アルサ