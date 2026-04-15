その日は娘の初めての授業参観日。ですが、些細なすれ違いから、夫は不参加になってしまいます。健気な娘の気遣いを目の当たりにして、家族の約束を決しておろそかにしないという決心をした、筆者の知人のエピソードです。 娘の初めての授業参観日は夫婦そろって……のはずが