藤子・Ｆ・不二雄さんの代表作である漫画「ドラえもん」のコミックス再掲載版として、小学館の少年向け月刊漫画誌「月刊コロコロコミック」に連載されていた「藤子・Ｆ・不二雄名作劇場ドラえもん」が、最終回を迎えた。１５日発売の５月号で「今月号で最終回となります。長い間応援いただき誠にありがとうございました」との文言が掲載され、発表された。小学館広報室によると、「ドラえもん」は同誌が創刊された１９７７年か