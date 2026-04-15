◆第３１回アンタレスＳ・Ｇ３（４月１８日、阪神競馬場・ダート１８００メートル）追い切り＝４月１５日、栗東トレセンムルソー（牡５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父レイデオロ）はＣＷコースを単走で追われ、４ハロン５４秒４―１１秒４で動いた。パワフルな脚さばきで、馬体に太め感もない。池江調教師は「サクっと、という感じです。いい感じできています。前走と同じくらいいいですね」とうなずいた。前走の仁川Ｓは、２番手