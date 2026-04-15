◆第２３回福島牝馬Ｓ（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）追い切り＝４月１５日、栗東トレセン中山牝馬Ｓで３着と重賞、Ｇ１で惜敗が続くパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）は坂路を５５秒４―１２秒０。この厩舎らしく最終追い切りの時計は目立たないが、フットワークは軽快そのもの。前走を叩いての上昇を感じさせた。「馬体に張りが出てきて、モサ