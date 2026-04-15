◆米大リーグパドレス４―１マリナーズ（１４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの守護神Ｍ・ミラー投手が本拠のパイレーツ戦の９回に登板。今季８試合目で１三振含む３者凡退に仕留め、５セーブ目を挙げた。１６０キロ近い速球にスライダーを武器に相手を寄せ付けない。先頭打者にはスライダーを続け、１００マイル超えの２球をはさみ、最後はスライダーで右飛。続く打者はスライダーで空振り三振