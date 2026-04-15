11歳の時にミュージカル舞台「アニー」でデビューした女優のセイディー・シンク(23)は、ソーシャルメディアの「危険性」を感じたことから、インスタグラムを自身のスマートフォンから削除したという。ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」への出演をきっかけに、有名人であることの影響に気づいたというセイディーはのめり込みすぎないよう、距離を置くことを学んだ