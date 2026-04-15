ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」が期間限定で登場！パクチーバーガー総選挙で選ばれた、タイの屋台料理「カオマンガイ」を表現した新メニューです☆ フレッシュネスバーガー「パクチーチキンバーガー カオマンガイ／パクチーチキンバーガー バインミー」 メニュー名・価格：各パクチー1倍 750円（税込）／3倍