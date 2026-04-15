記事ポイント高精細複製の「動植綵絵」が東京国立博物館 表慶館で無料公開されます。伊藤若冲の代表作をガラスケースなしで細部まで楽しめる機会が広がります。前期と後期で展示替えがあり、「唐獅子図屏風」の高精細複製品もあわせて鑑賞できます。 国宝「動植綵絵」の高精細複製品が、2026年4月17日から東京国立博物館 表慶館で一般公開されます。高精細複製品は、伊藤若冲が描いた生きものたちの色彩や筆遣いを間近で楽し