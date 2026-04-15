記事ポイントhatsutokiが天然繊維のやわらかな光を楽しめる日傘をIDEE SHOPで紹介POP UPが4月17日から新宿店と日本橋店で順次手に取って確かめられる播州織の生地づくりから設計した質感や色合いを店頭で体感できる hatsutokiが、光を強く遮るだけではない天然繊維の日傘をIDEE SHOP 新宿店と日本橋店で紹介します。播州織のテキスタイルから生まれた日傘が、やわらかな陰や奥行きのある色合いを店頭で確かめたい人に向けたPO