ミツカンの「味ぽん」が、公開中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とのタイアップ企画として「海底ぽんレシピ」を公開した。深海魚や海底生物をモチーフにした空想料理と、身近な食材で再現できる“陸上人向け”レシピをあわせて打ち出し、東京・大江戸線六本木駅では駅広告の掲出も始まっている。【写真】シーラカンスはメカジキで代用！ 海底人と陸上人代用レシピ8種今回の企画は、映画の舞台となる海底世界と、