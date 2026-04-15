「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が八回の第４打席で申告敬遠で歩かされ４８試合連続出塁をマーク。球場は大ブーイングに包まれたが、タッカーが左前適時打を放って勝ち越した。１死二塁と一打勝ち越しの好機で迎えた第４打席。だがメッツベンチはすぐさま申告敬遠のサインを出して一塁へ歩かせた。するとスタンドは大ブーイングに包まれ、異様な雰囲気となった。大谷はここま