15日衆議院の内閣委員会で、国家情報局を新設する法案についての質疑が行われた。政府は今の内閣情報調査室（内調）を改組して、国家情報局を新設する方針。【映像】「新入社員の一日」軽く笑いながら資料を紹介する大島議員中道改革連合の大島敦議員は、この内閣情報調査室について、「なかなかイメージが湧かなくて内閣情報調査室ですか。一番イメージわいたのがこの採用の資料でした」と、内調の採用資料に触れ、「結構よく