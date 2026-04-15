大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄したとして死体遺棄容疑で大分市の男（58）が逮捕された事件で、県警は15日、遺体の身元は3月から行方不明になっていた同県中津市の女性（18）と確認したと発表した。2人は面識があったとみられることが関係者への取材で判明。男は殺害をほのめかしており、県警が経緯を詳しく調べている。県警は12日、無職姫野忠文容疑者を逮捕。遺棄容疑をおおむね認めている。遺体は、同日午後に宮崎との