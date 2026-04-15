「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、今季最長となる８回途中４安打１失点で降板。リンドーアに先頭打者アーチを浴びた後、打者２０人連続アウトを記録するなどメッツ打線を寄せ付けず開幕から４試合連続のクオリティースタート（ＱＳ）達成となった。初回、カウント２ボールからの３球目だった。甘く入ったフォーシームを完璧に捉えられた山本。打球は右翼