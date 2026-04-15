◆ロサンゼルス・ドジャース2ー1ニューヨーク・メッツ14日（日本時間15日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは14日（日本時間15日）、ホームでメッツと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で、山本由伸投手（27）とともに先発出場した。山本は1回表、1番リンドアにライトスタンドへの先頭打者ホームランを被弾。20イニング連続無得点だったメッツに