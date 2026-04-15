愛知、岐阜、三重、静岡、滋賀の5県で101店舗のスーパーマーケットを展開するカネスエは3月31日、来年創業125周年を迎えることを受けて、牛田喜博社長がロゴやユニフォームなどブランドの刷新、新しい戦略について発表した。カネスエは1902年に創業し、「より良い商品をより安く届けたい」の理念のもと、食品スーパーを展開。ここ10年で大きく店舗を拡大し、売上は10年前と比較して、3倍にまで成長している。今回のリブラン