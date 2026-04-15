味のちぬやは、業務用冷凍ポテトコロッケで国内トップシェア（富士経済調べ）を誇る。創業1975年から香川県三豊市に本社工場を構え、おいしさの追求はもちろん、業界に先駆けFSSC22000認証（2014年）を取得するなど安全・安心も徹底してきた。本紙などが加盟する冷凍食品記者クラブはこのほど、業界で日本一とも言われる同社の冷凍コロッケ工場（6ライン・日産360万個）を視察。松村信人社長は「これからも新たな食の価値創造