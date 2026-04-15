ペットボトルのキャップは結構硬く、開けるのに毎回苦労…。出先だとすべり止めアイテムが手持ちにないことが多く、すぐにドリンクを飲みたいときに困ることがあります。そんな悩みを解消してくれるアイテムとセリアで出会いました！チャームのような可愛いデザインの便利グッズ。楽にキャップを開けられて快適ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ペットボトルオープナー ベア価格：￥110（税込）サイズ（約）：H5×