外出時や旅行に便利な折りたたみ歯ブラシですが、どうしても接続部が弱いのが難点…。仕方ないとはいえ、磨きにくさを感じることがあります。そんな中、ダイソーでしっかりとした作りの折りたたみ歯ブラシを発見！しかも、ヘッドを完全に隠せる形状で衛生的に持ち運べます。早速、気になる使用感をチェックしてみましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみ歯ブラシ（モノトーン）価格：￥110（税込）販売ショ