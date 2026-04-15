ダイソーでは、アレンジを楽しめるキーホルダータイプのフォトフレームが手に入ります。中に入れるものを工夫すると、パーツが動いたり見え方が変わったりして、ひとつで何通りもの見せ方ができます。バッグに付ければ存在感バツグン！さりげなくアピールしたいときや、小物を推しのカラーで揃えたい人にピッタリです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：推し活ペンライト型フォトフレーム（イエロー、パープル）価格：￥11