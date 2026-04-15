パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWウスマン・デンベレが、リヴァプール撃破の喜びを語った。14日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準々決勝のセカンドレグが14日に行われ、PSGはリヴァプールと対戦した。敵地『アンフィールド』に乗り込んだPSGは、2点差からの逆転突破を目指すリヴァプールの攻撃を守護神マトヴェイ・サフォノフを中心に