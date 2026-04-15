ブンデスリーガは15日、2025−26シーズンのチーム・オブ・ザ・シーズン（年間ベストイレブン）の候補選手40名を発表。フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律がアタッカー部門でノミネートされた。残り5節となった2025−26シーズンのブンデスリーガ。54年ぶりにシーズン最多得点記録を更新した首位バイエルンが2位ドルトムントに「12」ポイント差をつけて独走態勢に入っているほか、3位シュトゥットガルトから6位ホッフェン