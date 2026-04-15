アメリカ女子代表との国際親善試合３連戦に挑んでいる日本女子代表は現地４月14日、ワシントン州シアトルのルーメン・フィールドで２戦目を戦った。11日に行なわれた１戦目を１−２で落としたなか、２戦目のなでしこジャパンのスタメンは以下のとおり。システムは４−２−３−１で、GKは大熊茜、４バックは右から清水梨紗、南萌華、熊谷紗希、守屋都弥、ダブルボランチに長野風花、林穂之香、トップ下に土方麻椰、右に浜野まい