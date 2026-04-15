前川は1軍昇格後、着々と結果を重ねている（C）産経新聞社阪神は4月14日の巨人戦（甲子園）に3ー4と惜敗。首位陥落となった。打線は相手先発、則本昂大のテンポ良い投球に封じられ、6回まで2安打。守備の乱れも響いた。一方で気を吐いたのは若虎のパフォーマンスにもあった。【動画】まさに一閃！前川がプロ初の満塁弾を放ったシーン「7番・左翼」で先発出場した前川右京は0−2で迎えた一死一、三塁の場面。相手2番手の北浦