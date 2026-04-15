俳優の梶川愛美さんは4月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。22歳の誕生日を迎えたことを報告し、反響が寄せられました。【写真】梶川愛美の誕生日ショット「ウラヌス様がプライベートだとネプチューン様になるのえぐい」梶川さんは「本日もありがとうございました。私事ではありますが本日22歳の誕生日を迎えました！今までで1番輝かしい年にしたいと思っております。見守って頂けたら嬉しいです」などとつづり、1枚のソロショッ