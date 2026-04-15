モデルの吉川ひなのさんは4月14日、自身のInstagramを更新。海辺で撮影した、娘とのツーショットを公開しました。【写真】キラキラの海辺を歩く吉川ひなの＆娘「うわぁ綺麗な写真」吉川さんは「キラキラの海光の中にいるみたいだった」とつづり、1枚の写真を投稿。夕日が海面に反射するキラキラとした光の中での親子ショットです。白いワンピース姿の吉川さんが、娘に向かって手を伸ばしながら海辺に立つ後ろ姿が収められており