俳優でモデルの平祐奈（27）が15日、都内で行われた2027ミス・ティーン・ジャパン開催発表会に出席。10代には「戻りたくない」と明かした。【写真】美しい…！アップスタイルで登場した平祐奈発表会には平のほか、新川優愛（32）、トラウデン直美（26）が登場した。3人は記者団から“10代に戻れるなら何をしたいか”を聞かれた。トラウデンは中学、高校時代が私服で制服を着たことがないといい「制服を着て友達と遊びたい。