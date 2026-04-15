プロ雀士でMリーグ公式実況の松嶋桃（41）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。第1子出産を報告した。自身のXで「4/13の朝第一子を出産しました」と発表。「ももたろうもわたしも元気です。ここ数日でいろんな体験ができました。出産ってすごい…！！！！！とにかく今は世界の全てに感謝」と報告した。昨年12月末に大学時代の同級生である男性と結婚と妊娠を発表し、Mリーグ実況を産休した。