◇MLB ドジャース 2-1 メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは山本由伸投手が好投し勝利。このカード2連勝となりました。先発・山本由伸投手は初回、ストレートをライトスタンドへ運ばれ、先頭打者ホームランを被弾。いきなりの失点となるも、その後は打者3人で抑えます。打線はその裏、フレディ・フリーマン選手の内野ゴロの間に1点を返しすぐさま同点に追いつきました。山本投手は2回以降、完璧なピッチング。6