【ドラゴンクエストスマッシュグロウ】 4月21日 サービス開始予定 料金：基本プレイ無料（アイテム課金型） スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ローグライトRPG「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」を4月21日にリリースする。基本プレイ無料で、一部アイテム課金制。 本作は「ドラゴンクエスト」シリーズのスマートフォンゲーム最