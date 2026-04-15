【「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」更新データVer.1.6.1】 4月15日 配信 任天堂は、有料オンラインサービス「Nintendo Switch Online + 追加パック」の「ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics」の更新データVer.1.6.1を4月15日に配信した。 今回の更新データでは、「ニンテンドー ゲー