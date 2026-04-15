カフェコムサは、創業30周年を彩る記念ケーキシリーズの第二弾として、4月15日〜5月10日までショートケーキフェアを開催している。【フェアケーキ3種の画像はこちら】濃厚な甘さで大粒な「古都姫」のショートケーキタルト･芳醇な香りでみずみずしいメロンのショートケーキなど【ショートケーキフェア ラインアップ】◆奈良県産いちご「古都姫」のショートケーキタルト【価格】1,600円(税込)/1ピース濃厚な甘さで大粒の「古都姫」を